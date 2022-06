Cleopatra, il film con Gal Gadot cambia casa? Paramount rischia di perdere tutto

Dopo l'abbandono di Patty Jenkins dalla regia di Cleopatra e il conseguente subentro di Kari Skogland, regista di Falcon & The Winter Soldier, arriva un nuovo importante aggiornamento sul film con protagonista Gal Gadot.

Come riportato in esclusiva da Deadline in queste ore, infatti, Paramount potrebbe perdere i diritti sul pacchetto di Cleopatra, con la Universal che sarebbe pronta ad accaparrarsi il bottino. Sebbene fosse ancora molto interessata al progetto, la Paramount a quanto pare rischierebbe di non riuscire a rispettare le tempistiche richieste dal team creativo. Attualmente, comunque, sempre Deadline riporta che non ci sono ancora accordi ufficiali in atto presso la Universal, sebbene il potenziale interesse dello studio non è un caso, dato che il produttore del film Charles Roven sta attualmente lavorando con la Universal per Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan.

Il pacchetto di Cleopatra è prodotto da Roven per Atlas Entertainment, da Gal Gadot e dal suo partner di Pilot Wave Motion Pictures Jaron Varsano. Laeta Kalogridis ha scritto la sceneggiatura e funge anche da produttrice esecutiva. Anche la regista di Wonder Woman Patty Jenkins rimarrà a bordo con credito di produttrice esecutiva.

Cleopatra fu la figlia di Tolomeo XII, antenato del capo dell'esercito di Alessandro Magno. Fu l'ultima sovrana della dinastia tolemaica a regnare in Egitto e anche l'ultima di tutta l'età ellenistica, la cui fine si fa coincidere proprio con la sua morte. Sovrana dalla politica espansiva e accentratrice, si relazionò efficacemente con Roma, grazie anche al rapporto personale che instaurò con due importanti generali romani, Giulio Cesare e Marco Antonio, ed ebbe un ruolo centrale nell'ultima Guerra Civile Repubblicana, che portò alla nascita dell'Impero romano per iniziativa di Ottaviano Augusto.

La più famosa versione cinematografica di Cleopatra è stata quella diretta da Joseph L Mankiewicz nel 1963 con Elizabeth Taylor e Richard Burton, film che ha vinto quattro Oscar su nove nomination, inclusa quella per miglior film.