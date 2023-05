Cleaner, Daisy Ridley protagonista dell'action movie di Martin Campbell

La protagonista della trilogia sequel di Star Wars, Daisy Ridley, è stata scelta come star del nuovo action movie diretto da Martin Campbell, e intitolato Cleaner. Secondo Deadline, il progetto cinematografico verrà presentato nei prossimi giorni al Cannes Film Market con l'obiettivo di iniziare le riprese nel periodo estivo.

In base alla sinossi del film pubblicata online, Cleaner "sarà un action-thriller ambientato nella Londra contemporanea, e vedrà degli attivisti radicali prendere il controllo dell'annuale gala della compagnia energetica Shard - il grattacielo più alto dell'Europa Occidentale - sequestrando 300 ostaggi per denunciare la corruzione dei 'padroni di casa'. La loro giusta causa viene dirottata da uno zelante estremista all'interno del loro schieramento, pronto ad uccidere tutti i presenti nell'edificio allo scopo di inviare il suo anarchico messaggio al mondo. A quel punto spetterà ad un'ex soldatessa diventata lavavetri, Joey Locke (Ridley) - sospesa al novantesimo piano all'esterno dell'edificio - salvare coloro che sono intrappolati all'interno e neutralizzare i killer, trovando anche un modo per consegnare i corrotti magnati alla giustizia".



Il regista di 007 Martin Campbell - su Everyeye trovate la recensione di Casino Royale - ha definito così il nuovo film:"Cleaner è un thriller avvincente, unico e originale nei personaggi e nell'ambientazione. Gran parte del film si svolge sul lato dello Shard, a centinaia di metri di altezza, e voglio che il pubblico sia lassù con Joey in un'esperienza vertiginosa e sconvolgente. Non esiste un'attrice più istintiva e potente di Daisy in questo momento per aiutarci a fare proprio questo. La maggior parte dei miei film sono stati thriller e Cleaner è uno dei migliori che abbia mai letto".

Nel frattempo i fan si chiedono: Daisy Ridley forse tornerà in Star Wars dopo la fine della trilogia sequel?