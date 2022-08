Clean up Crew: Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo e Antonio Banderas nel cast del film

Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo e Antonio Banderas saranno i protagonisti di un nuovo action-crime thriller, Clean up Crew, che verrà presto presentato ai compratori al Toronto International Film Festival.

C'è un nuovo progetto in cantiere per tre grandi attori come Jonathan Rhys Meyers (The Tudors, Vikings), Melissa Leo (The Fighter, Frozen River - Fiume di ghiaccio) e Antonio Banderas (La pelle che abito, La maschera di Zorro).

Si tratta del film scritto da Matthew Rogers (The Survivalist, Becky) e diretto da Jon Keeyes (The Survivalist, The Harrowing) e prodotto da Yale Entertainment, Clean Up Crew.

La pellicola segue le vicende di "una squadra di pulizia di scene del crimine, composta dai personaggi di Meyers e Leo, che trova una valigetta piena di contanti. Situazione che li farà finire nei guai con la mafia guidata da un boss senza scrupoli interpretato da Banderas. E ora i mafiosi, i mercenari e gli agenti governativi scateneranno l'inferno per recuperare la valigetta".

Le riprese di Clean Up Crew si sono già concluse in Irlanda, e adesso il film attende di trovare un distributore, motivo per cui sarà presentato alle società di distribuzione durante il Toronto Film Festival.

Al momento non abbiamo ancora una possibile data d'uscita per Clean Up Crew, ma vi terremo aggiornati.