Claudio Sorrentino, il ricordo di Luca Ward, collega in Pulp Fiction: 'Imparate da lui'

Nella serata di martedì è arrivata la notizia della morte di Claudio Sorrentino, uno dei doppiatori di punta del cinema italiano, famoso per aver prestato la voce, tra gli altri, a John Travolta e Mel Gibson. Sono in molto i colleghi e i personaggi famosi lo hanno ricordato sui social, e anche Luca Ward ha voluto rendergli omaggio.

I due sono stati tra i doppiatori della versione italiana di Pulp Fiction, e nel post Facebook che possiamo vedere anche in calce alla notizia Luca Ward ha pubblicato una celebre scena del film di Quentin Tarantino. La voce di Samuel L. Jackson è la sua, mentre quella di John Travolta è appunto quella di Claudio Sorrentino.

Il post recita inoltre: "Pulp Fiction. Eravamo insieme a produrre un vero capolavoro di uno dei mestieri più difficili. Doppiare quel film è stata una impresa impossibile. Uscivano dalla forza di Claudio battute che mi lasciavano a bocca aperta. Per i giovani Attori: andate a riascoltare le sue interpretazioni, può aiutarvi a capire cosa significhi 'lasciare il segno' per diventare unici e immortali. Ti abbraccio forte Claudio."

Tra gli altri personaggi doppiati da Claudio Sorrentino, che aveva 75 anni, ci sono Richie Cunningham (Ron Howard) in Happy Days, Sylvester Stallone in Cop Land e Bruce Willis in diverse occasioni. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Pulp Fiction.