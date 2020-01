Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino nella prima clip de Gli Anni Più Belli

Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart sono i protagonisti di "Cicatrici", la prima clip ufficiale tratta dal nuovo film di Gabriele Muccino, Gli Anni Più Belli.

Come al solito, potete visionare il filmato comodamente all'interno della news.

Gli Anni Più Belli racconta la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria), legati da oltre quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Il film è incentrato sulle loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e i fallimenti, le basi dell'intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

In uscita il prossimo 13 febbraio, il film include nel cast anche Nicoletta Romanoff e Emma Marrone. Scritto da Gabriele Muccino in collaborazione con Paolo Costella, Gli Anni Più Belli è una produzione Lotus Production, società Leone Film Group in associazione con Rai Cinema e 3 Marys Entertainment. Il film è prodotto da Marco Belardi.

