Claudio Santamaria e Francesca Barra sulla quarantena: 'Siamo privilegiati'

Restare a casa non è la stessa cosa per tutti: lo sanno bene Claudio Santamaria e Francesca Barra, che in collegamento con Storie Italiane hanno condiviso alcuni aspetti della quarantena e, soprattutto, la loro consapevolezza di trovarsi comunque in una condizione privilegiata rispetto ad altri.

"Penso di essere una persona privilegiata, intanto perché sto a casa con le persone che amo e stanno bene e poi perché ho spazi che mi permettono di avere una indipendenza e una libertà" ha spiegato Barra, che non ha poi risparmiato un rimprovero a chi cerca ogni scappatoia per non rispettare le regole: "penso a quelli che stanno facendo sacrifici, con problemi, spazi diversi, ma rispettano le regole. A chi ho visto senza mascherina dico che dovete restare a casa per tutte quelle persone che sono disciplinate e rispettose perché le regole ci sono per la nostra salute e non ce la faccio più a vedere rimandare la possibilità di essere liberi".

I due rivelano poi di star cercando di sfruttare questa quarantena per imparare cose nuove, ad esempio la cucina orientale: "Abbiamo trasformato Claudio in uno chef orientale. [...] Da quando Claudio ha imparato la cucina orientale questa casa profuma di zenzero e soia".

Santamaria è stato recentemente in sala con Gli Anni più Belli, di Gabriele Muccino: proprio il famoso regista sembra intento a cercare idee per un film sul coronavirus. Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Gli Anni più Belli.