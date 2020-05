Claudio Santamaria e Francesca Barra, come nasce un amore : 'Ci siamo sposati due volte'

Ospiti da Mara Venire a 'Domenica In', la star di Lo chiamavano Jeeg Robot Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra hanno svelato come è nata la loro storia d'amore.

"Eravamo amici, non scattò nulla, poi ripensandoci ho dato la colpa a un orribile paio di zoccoletti da spiaggia" ha raccontato la barra, prima della conferma del marito: "Sì non era ancora pronta".

"Lui ha un entusiasmo incredibile, ha una purezza che mi ha completamente travolta, non ero più abituata a vedere uomini puliti, onesti, semplici e di talento, era impossibile resistergli" ha continuato la giornalista. "Ci siamo rivisti una sera al Colosseo e lui ha iniziato a parlare a macchinetta dalle 8 di sera alle 4 di mattina".

Santamaria ha aggiunto: "Cercavo di non farla più andar via. Guarda che donna."

La coppia si è sposata due volte, la prima a Las Vegas e la seconda a luglio 2019 insieme a familiari e amici. Ha spiegato la Barra; "I nostri familiari non ci credevano perché quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas e lo abbiamo dovuto rifare anche se per me era stata una cerimonia molto romantica. A luglio ci siamo risposati sulla spiaggia di Policoro dove ci siamo conosciuti".

Apparso di recente ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino, lo scorso aprile Santamaria ha raccontato la sua esperienza in quarantena insieme alla moglie.