Claudio Amendola confessa: 'Sono stato dipendente da cocaina'

Uno dei punti di riferimento del cinema italiano moderno, in particolare quello romano, è sicuramente Claudio Amendola. Ospite a Belve su Rai 2, interprete ha raccontato, sotto le domande della conduttrice Francesca Fagnani, di combattuto una dipendenza da sostanze stupefacenti.

"Sono stato dipendente dalla cocaina e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli” ha svelato l'attore parlando del suo passato problematico compreso l'essere finito in carcere a 19 anni. "Una esperienza formativa" ha ammesso. Figlio d'arte dell'attore e leggenda del doppiaggio Ferruccio Amendola, l'interprete ha raccontato il momento in cui si è reso conto di aver toccato il fondo a causa della dipendenza. "Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. e allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato. E ne sono uscito completamente da solo” ha concluso.

Nel cinema mondiale confessioni di questo tipo sono abbastanza frequenti. Uno degli ultimi è stato Bradley Cooper che ha ammesso di aver fatto uso di cocaina. Durante la puntata di Belve, però, questo non è stato l'unico argomento spinoso toccato dall'intervista. La Fagnani ha incalzato Amendola anche sulla fine del suo matrimonio con Francesca Neri. "Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo".

Diverso tempo fa Amendola è tornato a parlare di suo padre raccontando di come fu Stallone a mandarlo in crisi con un doppiaggio particolarmente complesso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!