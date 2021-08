Claudio Amendola, l'attore parla del padre: 'Quando Stallone mise in crisi papà'

Nel corso di una recente intervista con ANSA, Claudio Amendola ha avuto modo di tornare a parlare del papà Ferruccio Amendola, storico doppiatore di Sylvester Stallone e Robert De Niro scomparso ormai vent'anni fa, e ricordandolo non solo ha dichiarato nuovamente tutto il suo amore per il genitore, ma anche un interessante aneddoto.

Parlando del padre, Claudio Amendola ha spiegato:



"Averlo avuto come padre mi permette fortunatamente di rivederlo spesso, e dato che era anche doppiatore posso anche risentirlo. Un suo film lo becchi sempre, anche a occhi chiusi, non c'è proprio verso, era un perfezionista, anche se cambiava timbro, un vero stakanovista". In effetti, Ferruccio Amendola è stato a lungo il Re dei doppiatori nostrani, ma c'è stato un attore che per un film in particolare mise anche Sua Maestà in difficoltà.



Stiamo parlando di Sylvester Stallone, e a tal proposito Amendola ha ricordato:



"Una volta ebbe difficoltà con Stallone in Rocky 3, perché lui parlava nel film con la mandibola tutta storia e non era affatto facile capirlo e rifarlo correttamente. Alla fine però è venuto fuori un lavoro eccellente, tornando al discorso del perfezionista".

Insomma, un ricordo sentito e anche interessante su uno dei più grandi doppiatori del nostro paese.



