Claudia Gerini, la quarantena dell'attrice tra cucina e 'telefonate inaspettate'

Ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio 2, Claudia Gerini ha raccontato le ultime settimane di quarantena trascorse in compagnie delle sue due figlie, Rosa e Linda. "Questa costrizione è tosta, Ma se stare a casa è l'unico rimedio, alla fine ci siamo stati."

"Ho ricevuto molte telefonate inaspettate" ha rivelato l'attrice. "Un mio compagno del liceo. Un po' di compagni di classe, soprattutto in zona liceo. Le loro chiamate mi hanno fatto molto piacere. E' stata l'occasione di fare un punto della situazione. Di riscoprirsi. Di riallacciare rapporti che si credevano perduti. Ci si può dare una mano anche con un pensiero o una telefonata".

La Gerini ha poi descritto come sta trascorrendo le giornate in casa insieme alle due figlie: "La giornata vola, non c'è tempo di fare nulla. Io ho una famiglia molto presente, ho ancora una nonna, la mattina faccio varie telefonate, ho fatto molto smart working, letture per i bambini, e poi la mattina le ragazze studiano, hanno la loro giornata online. Poi si pranza, il pomeriggio ognuno ha le sue letture, i suoi video. La sera si cena tutti insieme, abbiamo visto molte serie televisive, per fortuna abbiamo una bella terrazza, abbiamo fatto molti disegni sui muri, abbiamo tirato fuori un po' di creatività, la manualità è stata importante. Ci siamo riscoperti pasticceri, cuochi, la manualità aiuta tantissimo, ti aiuta a distrarti, a concentrarti su altro. Io sono fortunata, lo ripeto, la sto vivendo bene. Avevo in programma tre film e invece mi sto riposando".

