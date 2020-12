Claudia Gerini si professa serena: 'Rancore? No, se un ruolo lo fa un'altra va bene così'

Non c'è spazio per l'invidia e il rancore sul lavoro nella vita di Claudia Gerini, almeno non a questo punto della sua carriera: a spiegarlo è stata proprio l'attrice di Diverso da Chi?, che in una recente intervista si è professata completamente serena ed appagata in tal senso.

"Ho fatto tante commedie anche se a me piace variare, misurarmi in altre cose. E così spero che presto mi propongano un altro bel ruolo in questo senso. Il bello di questo mestiere è il fatto che non si sa mai quello che ti arriva. Io credo però che i lavori in qualche modo li attiri, nel senso che ti devi predisporre, col tuo animo e col tuo cuore, perché questi arrivino. Questa è una cosa molto importante. Sono molto contenta di quello che ho fatto, ma mi sento aperta anche al nuovo. Credo insomma di poter dare ancora tanto. Non sono poi affatto rancorosa, se un ruolo lo fa una altra a me va bene cosi, non sono gelosa. Ho un bel carattere" sono state le parole della musa di Carlo Verdone al riguardo.

Una serenità, comunque, da non confondere con l'incapacità di tirar fuori gli artigli: "Se sono tradita non perdono, così preferisco non saperlo. Ognuno deve fare le esperienze che crede, questa la mia opinione, l'importante è che non se ne sappia nulla" ha spiegato l'attrice. A proposito della star di Viaggi di Nozze, ecco perché una scena con Claudia Gerini fu tagliata da John Wick 2.