Claudia Cardinale: 'Lavorare con Monica Vitti? Non una bella esperienza'

Claudia Cardinale è una delle attrici simbolo del cinema italiano e giunta all'età di 85 anni ha deciso di raccontarsi al Corriere in una lunga intervista in cui ripercorre alcuni dei momenti più salienti della sua carriera, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

Nata a Tunisi da una famiglia siciliana, la star de Il Gattopardo ha ricordato di aver avuto non poche difficoltà a recitare al fianco della collega Monica Vitti, altra icona del cinema nostrano: "Lavorare con lei non fu la migliore esperienza. La Vitti era ipnotizzante. Forte, intensa, ma era meno abituata di me a condividere la scena con un'altra donna. Non ci fu animosità ma, non ci fu neanche l'inizio di una vera amicizia".

Al contrario invece furono ottimi i rapporti con Brigitte Bardot: "Era il mio più grande idolo. Ha qualche anno più di me: così io da ragazza, prima ancora di fare cinema, la vedevo nei film. Ero così onorata di lavorare con lei".

Non sono mancate poi parole sulla scomparsa di Gina Lollobrigida, indimenticabile volto de La Bersagliera di Pane, amore e fantasia: "È per me una grandissima tristezza la scomparsa di Gina. Era una donna così piena di energia e interessi, che non sembrava potesse spegnersi... Condivido le parole di Sophia, resterà accesa nei nostri cuori e nella memoria del cinema".