La classifica dei film di Spider-Man secondo i punteggi Rotten Tomatoes

In attesa di vedere nelle sale italiane Spider-Man: Far From Home, che ricordiamo arriverà in Italia il 10 luglio in ritardo di circa una settimana rispetto al debutto negli Stati Uniti, scopriamo come si piazza il nuovo capitolo del MCU nella speciale classifica dei film sull'arrampicamuri.

Per farlo abbiamo preso in considerazione i punteggi assegnati dalla critica su Rotten Tomatoes, il cui score ricordiamo prevede una scelta binaria (piaciuto/non piaciuto) che da vita ad un indice di gradimento in percentuale.

7) The Amazing Spider-Man 2 (2014) - Critics Score 52%; Audience Score 64%

6) Spider-Man 3 (2007) - Critics Score 63%; Audience Score 51%

5) The Amazing Spider-Man (2012) - Critics Score 72%; Audience Score 77%

4) Spider-Man: Far From Home (2019) - Critics Score 90%; Audience Score N/A

(2019) - Critics Score 90%; Audience Score N/A 4) Spider-Man (2002) - Critics Score 90%; Audience Score 67%

3) Spider-Man: Homecoming (2017) - Critics Score 92%; Audience Score 88%

2) Spider-Man 2 (2004) - Critics Score 93%: Audience Score 82%

1) Spider-Man: Un Nuovo Universo (2018) - Critics Score 97%; Audience Score 93%

Come potete notare, al momento Far From Home si piazza a pari merito con il primo storico Spider-Man di Sam Raimi con un punteggio del 90%, con l'Audience Score che invece non è ancora stato rivelato. A dominare in scioltezza la classifica troviamo l'unico film d'animazione presente in lista, ovvero il recente vincitore del premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo, mentre quelli meno apprezzati da pubblico e critica sono, senza grandi sorprese, Spider-Man 3 e The Amazing Spider-Man 2.

Siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.