La classifica dei film di Rocky secondo Sylvester Stallone: ecco i suoi voti

Se c'è una persona che può giudicare la saga di Rocky al cinema è sicuramente la sua anima e protagonista: Sylvester Stallone. Cosa che ha effettivamente fatto, dando un voto personale a tutti i film della saga principale: pronti a scoprirli?

Ebbene sì, il caro Sylvester Stallone tempo fa aveva fatto una classifica personale di tutti i film di Rocky. Quelli della saga principale, quindi niente Rocky Balboa o i vari Creed. Durante l'intervista gli era stato chiesto un voto per ogni film, da zero a dieci, e il caro Sly non si è tirato indietro.

Per il primo Rocky del 1976 Sylvester Stallone ha dato un dieci pieno, sottolineando che è davvero perfetto così.

Rocky II del 1979 si è invece preso un sette e mezzo, comunque un bel voto ma lontano dal primo storico capitolo.

Passando a Rocky III del 1982 (quello con il Clubber Lang di Mr. T) Stallone conferma un voto altissimo, cioè nove, dicendo che il terzo è sicuramente uno dei suoi preferiti. Anche se forse la dieta assurda di Stallone per Rocky III non è una delle cose da ricordare.

Ed eccoci a Rocky IV del 1985, uno dei più famosi della saga, con la sfida tra Russia e Stati Uniti, Ivan Drago e tutte le scene diventate iconiche. Solo che Sylvester Stallone lo valuta come il secondo film, cioè con un sette e mezzo.

E chiudiamo con Rocky V del 1990. In questo caso Sylvester Stallone non ha dubbi, però in negativo: per lui il film è infatti da zero ed è completamente sbagliato. E uno dei motivi per cui ha voluto fare Rocky Balboa è anche perché per lui il quinto capitolo era terribile.

