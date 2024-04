La classifica dei film più costosi di tutti i tempi: Indiana Jones 5 sale al quarto posto

Quali sono i film più costosi della storia del cinema? Ancora una volta, siamo costretti ad aggiornare la nostra classifica dei film più costosi di sempre, tenendo conto del nuovo budget ufficiale di Indiana Jones e Il quadrante del destino.

In queste ore, infatti, Forbes ha svelato che Indiana Jones 5 è costato la bellezza di 387 milioni di dollari alle casse della Disney, che a causa degli incassi tutt'altro che esorbitanti per il film di James Mangold con protagonista Harrison Ford si sono tradotti in un grosso flop commerciale. Ma lasciando da parte il risultato ottenuto al box office e concentrandoci esclusivamente sui costi di produzione, dobbiamo necessariamente elevare Indiana Jones 5 al quarto posto dei film più costosi di tutti i tempi: il titolo era già presente alla posizione numero 14 di questa speciale classifica, dato che in precedenza il suo budget era stato fissato a 298 milioni, ma dopo l'aggiornamento di Forbes le cose sono cambiate di molto.

Ecco qui sotto la nuova classifica dei film più costosi di tutti i tempi:

Star Wars: Il risveglio della forza - 447 milioni di budget Jurassic World: Fallen Kingdom - 432 milioni di budget Star Wars: L'ascesa di Skywalker - 416 milioni di budget Indiana Jones e Il quadrante del destino - 387 milioni di budget Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides - 379 milioni di budget Avengers: Age of Ultron - 365 milioni di budget Avengers: Endgame - 356 milioni di budget Avatar: La via dell'acqua - 350 milioni di budget (include i costi delle le riprese di Avatar 3) Fast X - 340 milioni di budget Avengers: Infinity War - 325 milioni di budget Il gladiatore 2 - 310 milioni di budget Pirati dei Caraibi: At world's end - 300 milioni di budget Star Wars: Gli ultimi Jedi - 300 milioni di budget Doctor Strange nel multiverso della follia - 295 milioni di budget Mission: Impossible 7 - 291 milioni di budget

