Classifica: i 20 Migliori Film del 2017, secondo Rotten Tomatoes!

Ci siamo: ecco a voi la classifica, secondo lo score di Rotten Tomatoes , dei migliori film usciti al cinema nel 2017! Come sempre, dopo aver letto, vi invitiamo a dire la vostra, nei commenti qui sotto: enjoy!

Non c'è dubbio che questo 2017 sia stato un anno particolarmente prolifico per il cinema: moltissime sono state le uscite in sala, alcune riuscite, altre meno. Dopo aver dato uno sguardo a quelle che, secondo il rating di Rotten Tomatoes, sono state le pellicole peggiori, ecco a voi quelle con lo score più alto, sempre secondo il Tomatoers. Partiamo dalla ventesima e arriviamo alla prima!

P.s. alcuni film non ci sono proprio in classifica - Blade Runner 2049, Guardiani della Galassia Vol.2, I, Tonya - e questa è l'ulteriore prova di quanto sia stato competitivo questo anno che sta per chiudersi. E adesso... La classifica!

20. THE LEGO BATMAN MOVIE (91%)

The LEGO Batman Movie è stato un buon successo al botteghino, anche se non ha eguagliato il predecessore, The LEGO Movie. Momenti di emozione sincera e profonda, conditi da umorismo e dalla presenza del Cavaliere Oscuro, ne hanno fatto un successo, secondo Rotten Tomatoes.

19. SPIDER-MAN: HOMECOMING (92%)

Ennesimo reboot di Spider-Man, questa volta sotto Mamma Marvel: il film, con protagonista il giovanissimo Tom Holland, si è guadagnato un ottimo 92% di score su Rotten Tomatoes e stavolta, per la Sony, che collabora cn i Marvel Studios, non è stato un fallimento.

18. THE DISASTER ARTIST (92%)

The Room è considerato uno dei peggiori film di tutti i tempi; tuttavia, The Disaster Artist, diretto e interpretato da James Franco - che narra come si sia arrivati alla creazione di The Room, ha catturato l'attenzione. Franco interpreta il regista/scrittore Tommy Wiseau, e riesce a catturarne la misteriosa aura. Guadagna un 92% su Rotten Tomatoes.

17. DUNKIRK (92%)

L'evacuazione a Dunkirk è stata uno dei punti focali della Seconda Guerra Mondiale. La battaglia era persa, in Nazisti stavano per completare il loro piano di dominazione globale, ma l'incredibile coraggio e la tenacia delle forze militari britanniche e francesi durante quelle ore buie, hanno riacceso il fuoco della speranza negli Alleati. Il film, diretto da Christopher Nolan, non è assolutamente politicizzato: Dunkirk si focalizza solo ed esclusivamente sull'azione, sui soldati, sulle truppe di terra, su quelle d'aria, e sui volontari che cercano di battersi in quella che sembra una battaglia persa.

16. THOR: RAGNAROK (92%)

Thor con i capelli corti, si piazza anche lui al 92%, per Rotten Tomatoes. Il terzo capitolo della saga sul Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e diretto da Taika Waititi, ha ottenuto consensi da più parti, nonostante alcuni detrattori pensino che la componente comica sia troppo pronunciata.

15. STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (92%)

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è anche lui nella classifica dei migliori film, per Rotten Tomatoes. Episodio VIII è diretto da Rian Johnson ed è in programmazione in sala. Nonostante questo rating, in molti si stanno scagliando contro la narrazione e la nuova rotta presa dal secondo film della terza trilogia di Guerre Stellari, che sta comunque sbancando ai box office di mezzo mondo.

14. WONDER WOMAN (92%)

Al quattordicesimo posto, sempre a pari merito con i film sopracitati - tranne Homecoming - c'è Gal Gadot con la "sua" Wonder Woman. Il cinefumetto DCEU, diretto dalla regista Patty Jenkins, si è guadagnato il plauso generale di critica e pubblico. La "nuova" versione di Diana Prince è piaciuta a tutti, e ora aspettiamo il sequel, che arriverà in sala il 1 novembre 2019.

13. THE WAR: IL PIANETA DELLE SCIMMIE (93%)

Andy Serkis nei panni del Gorilla Caesar si è guadagnato un ottimo 93% di rating su Rotten Tomatoes e, nonostante non abbia ottenuto il risultato sperato al box office, è comunque un ottimo film e molti concordano sul fatto che sia addirittura il migliore della saga, dopo l'originale del 1968.

12. LOGAN (93%)

Il capitolo finale della saga di Wolverine, Logan, si piazza al dodicesimo posto, con il 93%. Il volto principe degli X-Men, quello di Hugh Jackman è stato simbolo dei mutanti fin da quando il franchise Fox è iniziato. Ci mancherà moltissimo il suo interprete, che ne dite?

11. BABY DRIVER (93%)

Anche Baby Driver, e non è un segreto, è uno dei migliori film del 2017. 93% di score su Rotten Tomatoes per il film con protagonista Ansel Elgort: tutti d'accordo sul rating o lo avreste posizionato più in alto?

10. LOGAN LUCKY (93%)

Il film con Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Katie Homes, Sebastian Stan e Seth MacFarlane è una di quelle pellicole assolutamente da non perdere!

9. THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (93%)

Three Billboards, diretto dal regista Martin McDonagh, non è un film per tutti; la pellicola parla di una donna che non riesce a tollerare la mancanza di progressi della polizia nel tentativo di risolvere il caso che ha visto accadere l'omicidio della propria figlia.

8. THE SHAPE OF WATER (94%)

Il film di Guillermo Del Toro è una storia, magistralmente raccontata, tra una donna e un mostro marino. Un amore incredibile e forse impossibile, decisamente molto accattivante. Da vedere!

7. THE FLORIDA PROJECT (95%)

Diretto e co-scritto da Sean Baker (Tangerine), The Florida Project è ambientato ad Orlando e da molti è considerato il film che fa sentire maggiormente a disagio del 2017. Willem Dafoe si è guadagnato una nomination ai Golden Globe per la sua performance in questa pellicola.

6. CALL ME BY YOUR NAME (96%)

Call Me By Your Name, una storia d'amore senza tempo, un film che in molti non vorranno perdersi. Amori proibiti, amori contrastati, rispetto e malinconia dolce-amara, saranno le sensazioni e le emozioni che troverete nel guardare questa pellicola, che si piazza al sesto posto, nella classifica di Rotten Tomatoes.

5. COCO (97%)

E' il nuovo film Disney/Pixar che parla del viaggio di un ragazzino musicista, nell'Aldilà; con questa pellicola, la Pixar ha riguadagnato un po' della luce e della scintilla che, da un po' di tempo, sembrava perduta.

4. MUDBOUND (97%)

Midbound è un fenomenale studio dell'America del dopoguerra, con tutto ciò che derivò dalle tensioni razziali. La pellicola racconta di cambiamenti importanti, epocali, attraverso la storia di due patriarchi di ritorno dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel cast: Jason Clarke, Jason Mitchell, Garret Hedlund e Carey Mulligan.

3. THE BIG SICK (98%)

Questo film è, al contempo, una commedia romantica, con un pizzico di umorismo a tema razziale, e discreta dissonanza culturale. Il regista, Michael Showalter (Hello, My Name is Doris), si è guadagnato un certo plauso per questa pellicola: gli elementi di dramma e quelli più leggeri, sono dosati alla perfezione e usati sapientemente, al momento giusto,

2. LADY BIRD (99%)

Lady Bird è nominato a quattro Golden Globe. La storia racconta di una ragazza adolescente e dei suoi genitori. L'approccio della pellicola è estremamente empatico verso i momenti di rabbia ingestibile che sono propri dell'adolescenza, e alle reazioni che, allo stesso modo, hanno i genitori della ragazza che, quel periodo, lo sta attraversando: un film dedicato a genitori e figli. La protagonista, perfetta nel ruolo, è la bravissima Saoirse Ronan (Brooklyn, The Grand Budapest Hotel).

1. GET OUT (99%)

Al primo posto della classifica dei migliori film per Rotten Tomatoes, troviamo Get Out. Il film parla di una relazione mista, tra Daniel Kaluuya ed Allison Williams. La pellicola, realizzata con un budget di soli 4,5 milioni di dollari, ha guadagnato, nel mondo, 254 milioni di dollari.

Che ne pensate? Siete d'accordo con la classifica? Avreste inserito altri titoli? Diteci come la pensate nei commenti!