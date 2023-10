Quali erano i Classici preferiti di Walt Disney?

Pochi nomi evocano un immaginario infinito al solo pronunciarli come quello di Walt Disney. Una figura in grado di plasmare il Cinema come poche altre per diventare parte integrante dell'immaginario mondiale. Ma quali erano i suoi Classici preferiti?

La domanda è decisamente complicata, ve lo diciamo fin dall'inizio. Walt Disney era una figura enigmatica da questo punto di vista che difficilmente si sbilanciava in uscite pubbliche, anzi, spesso divideva la sua personalità da Walt Disney per il mondo a quella da Walt Disney nel privato.

Tra i vari scritti viene comunque citato Biancaneve e i sette nani come uno dei suoi film preferiti: il cartone animato che ha dato vita a tutto, che però negli anni Walt Disney ha iniziato a "ripudiare" in quanto i film successivi venivano accolti un po' come se non fossero "alla Biancaneve". Pare che all'uscita di Pinocchio qualcuno si fosse lamentato della mancanza di nani come in Biancaneve, e a queste cose Walt Disney dava peso.

Stando ad altre fonti Walt Disney adorava anche Cenerentola e Fantasia, due prodotti completamente diversi che forse anche per questo rappresentavano i cambi di prospettiva che Disney voleva dare con i propri Classici.

C'è poi la storia secondo cui Walt Disney, dopo aver visto Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan, tratto dal romanzo di Harper Lee, abbia commentato, estasiato, che quello era il tipo di film che avrebbe voluto fare.

