Classici Disney Live Action: 3 DVD e Blu-Ray a 24€ su Amazon!

Oltre alle offerte sui, Amazon.it propone anche una interessante promozione dedicata ai: fino al 22 dicembre sarà possibile acquistare tre film in DVD e Blu-Ray al prezzo di 24 euro.

Inserisci il codice "LIVE24" (tutto maiuscolo e senza spazi) nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto per applicare lo sconto, in questo modo pagherete 24 euro per tre film in DVD e Blu-Ray. Tra i film in promozione troviamo:

La lista completa dei film aderenti all'iniziativa è disponibile su Amazon.it, l'offerta è valida fino al 22 dicembre 2017.