Non è sempre oro per la Walt Disney Pictures, e nel corso degli ultimi dieci anni ci sono stati dei Classici Disney che hanno deluso i fan: ecco quali abbiamo scelto da inserire nella lista di film non proprio riusciti.

Dal 2013 a oggi sono usciti ben dieci Classici Disney al cinema, tra altissimi come per esempio Zootropolis e altri che non sono riusciti a conquistare il cuore dei fan. Avevamo infatti stilato anche la Top 5 dei Classici Disney più belli degli ultimi anni.

Sebbene non abbia ricevuto vere e proprie stroncature Frozen II - Il segreto di Arendelle non ha ottenuto a livello di critica gli stessi plausi del primo capitolo. Nulla da dire dal punto di vista economico, visto che è tutt'ora il film d'animazione che ha incassato di più nella Storia del Cinema, però molte meno persone si sono strappate i capelli per il sequel di Frozen.

Mettiamo poi Raya e l'ultimo drago: non è assolutamente un brutto film, anzi, però nell'economia dei Classici Disney resta uno dei più dimenticabili e fra quelli che difficilmente si riguardano furiosamente come spesso accade con i film della Casa di Topolino.

Uno di quelli che ha deluso di più è sicuramente Strange World - Un mondo misterioso, un flop al botteghino davvero gigante per un film anche in questo caso non tragico, ma finito quasi immediatamente nel dimenticatoio del catalogo di Disney Plus.

E voi siete d'accordo con queste scelte? Quali sono secondo voi i Classici Disney più deludenti degli ultimi 10 anni?