A Classic Horror Story, il trailer del film Netflix con Matilda Lutz!

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di A Classic Horror Story, prodotto da Colorado Film e in arrivo il prossimo 14 luglio. Il film è diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli e sarà disponibile proprio nel cuore dell'estate nella libreria del colosso dello streaming. Il video mostra alcune sequenze terrificanti che vedremo a luglio.

A Classic Horror Story è una classica storia dell'orrore, come suggerisce il titolo, un omaggio alla tradizione di genere italiana, che partendo da riferimenti classici, arriva a creare qualcosa di completamente nuovo.



Diretto da Roberto De Feo - leggete la nostra recensione di The Nest, diretto da De Feo - e Paolo Strippoli, A Classic Horror Story è realizzato da una sceneggiatura di Lucio Besana, Roberto De Feo, Paolo Strippoli, Milo Tissone, David Bellini e tra i protagonisti comprende Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria e Cristina Donadio.

Il film è stato interamente girato tra la Puglia e Roma in cinque settimane di riprese.



Ecco la sinossi:"Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c'è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l'incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l'uno dell'altro per cercare di uscire dall'incubo in cui sono rimasti intrappolati?".



