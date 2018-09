Clark Gregg parla della sua apparizione in Captain Marvel

Clark Gregg, interprete dell'agente Coulson nel Marvel Cinematic Universe, ha parlato con Entertinment Weekly della sua apparizione nell'attesissimo Captain Marvel, nuovo film dei Marvel Studios ambientato a metà anni '90 con Brie Larson nei panni della protagonista.

"E' un agente dello S.H.I.E.L.D. relativamente nuovo che è ossesionato da MC Hammer e si veste proprio come lui, questo fa arrabbiare molto il capo Nick Fury." ha spiegato Gregg durante l'intervista. "Quei pantaloni larghi non vanno molto bene con Armani."



L'attore ha parlato dell'approccio al personaggio da una prospettiva più giovane e meno esperta: "C'era qualcosa di veramente speciale nel tornare indietro ai suoi primi giorni, quando era solo un ragazzino pronto a scalare i ranghi. Ho dovuto prendere lezioni di 'innocenza' e tornare a quando era meno stanco e scontroso."



Dopo aver visto recentemente le prime immagini ufficiali della pellicola, la prossima settimana potrebbe toccare al primo trailer ufficiale del film. Secondo un leak del programma Good Morning America, infatti, il trailer dovrebbe andare in onda durante la puntata del prossimo martedì.



Dopo essersi unita al team militare Kree chiamato Starforce, la protagonista Carol Danvers (Brie Larson) dovrà tornare sulla Terra per indagare sul suo passato e confrontarsi con i formidabili Skrull e il villain di nome Talos, interpretato da Ben Mendelsohn, che vorrebbe guidare un'invasione aliena sul pianeta Terra. Carol incontrerà anche il personaggio di Nick Fury (Samuel L. Jackson).



Captain Marvel vede nel cast anche Lee Pace, Djimon Hounsou e Gemma Chan, per un'uscita prevista nelle sale italiane l'8 marzo 2019.