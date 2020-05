Clarissa Burt e la love-story con Massimo Troisi:'Finì perchè mi tradiva'

Clarissa Burt ha partecipato di recente ad una puntata del programma di Rai 2 Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, e nel corso della trasmissione ha ricordato la sua carriera e i suoi amori, fra cui Massimo Troisi. Con l'attore napoletano Burt ebbe una storia d'amore sul finire degli anni '80 e in tv l'attrice ha ricordato quel periodo.

"Tre anni della mia vita con lui sono stati bellissimi, un uomo straordinario. Non riesco a pensare che giovedì saranno 26 anni dalla sua morte" ha dichiarato l'ex modella alla conduttrice.

Inevitabile che il discorso scivoli sui motivi della rottura tra lei e Troisi:"Tutti me lo chiedono ma l'amore viene poi va, non rimane per sempre. Massimo era bello, divertente e famoso, i soldi non gli mancavano. Era molto attraente per le donne e lui ogni tanto ne approfittava. E per me una coppia significa essere in due non in duecento" ha concluso Burt.



Nativa di Philadelphia, successivamente Clarissa Burt si trasferì in Italia, a Milano, città nella quale ha intrapreso una soddisfacente carriera nel mondo della moda, prima di spostarsi a Roma e dedicarsi al cinema:"Era il mio secondo sogno, avevo una grande voglia di fare cinema".

Prima di Troisi, Clarissa Burt ebbe una relazione anche con Francesco Nuti, con il quale girò Caruso Paskoski di padre polacco, debuttando sul grande schermo:"Ci lasciammo poco prima dell'uscita del film e per questo motivo non sono andata alla prima. Per vederlo dovetti comprare il biglietto".

Nei giorni di quarantena un video di Massimo Troisi di Scusate il ritardo è diventato virale, invitando la gente a rimanere a casa.

Nel 2015 tornò al cinema il cult Ricomincio da tre, interpretato da Troisi con Lello Arena e Fiorenza Marchegiani.