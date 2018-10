Clara's Ghost: guardate il trailer della commedia sovrannaturale presentata al Sundance

"Ambientato nel corso di una sola notte passata all'interno della casa della famiglia Reynolds, che sorge nei sobborghi del Connecticut, Clara's Ghost racconta la storia di Clara Reynolds che, sull'orlo di una crisi di nervi a causa delle continue liti familiari, inizierà a trovare conforto in un'entità soprannaturale che lei crede che la perseguiti."

Orion Classics distribuirà il film nelle sale il 6 dicembre 2018 prima di rilasciarlo su Digital HD e On Demand il 7 dicembre. Qui sotto, invece, vi proponiamo la sinossi ufficiale di Clara's Ghost:

Scritta e diretta da Bridey Elliott, che esordisce in un lungometraggio, Clara's Ghost è incentrato su una versione romanzata della vera famiglia del regista, composta da suo padre Chris Elliott , sua sorella Abby Elliott e sua madre Paula Neidart Elliott. Nel film i quattro sono la famiglia Reynolds, e noi li seguiamo nell'arco di una sola notte all'interno della loro casa suburbana nel Connecticut, quando Clara Reynolds (Paula Neidart Elliott), stufa delle continue litigate con la sua famiglia, trova conforto nel fantasma che crede la perseguiti.

Poche ore fa la casa di produzione e distribuzione Orion Classics ha distribuito online il primo trailer ufficiale di Clara's Ghost , commedia sovrannaturale presentata in concorso al Sundance Film Festival.

