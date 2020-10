Clancy Brown parla del possibile ritorno di Surtur in Thor: Love and Thunder

L'attore Clancy Brown ha interpretato Surtur in Thor: Ragnarok, una creatura così potente che riesce a distruggere completamente tutta Asgard. L’attore ha recentemente dichiarato che sarebbe felice di tornare a dare nuovamente la voce al personaggio, ma attualmente non ci sono programmi in corso per tale opportunità.

"Era praticamente un personaggio da doppiare. Presterei di nuovo la mia voce felicemente, sarebbe stato divertente interpretarlo in motion capture, ma non era previsto nessun affare multi-immagine o qualcosa del genere", ha rivelato Brown a ComicBook.



"Se mi chiamano e possiamo raggiungere un accordo, allora lo farò. Se mi chiamano e non vogliono pagarmi, allora non lo farò. Voglio dire, comunque per me non è un vero personaggio, Surtur" ha concluso.



Il cast di Thor: Love and Thunder si è già incontrato per leggere ufficialmente la sceneggiatura e Chris Hemsworth ha svelato che le riprese inizieranno a gennaio con Taika Waititi alla regia e Natalie Portman che sta scolpendo il fisico per tornare nel suo ruolo di Jane Foster.



Surtur gioca un ruolo importante nella mitologia generale di Thor e Asgard, quindi non saremmo sorpresi di vederlo apparire, ma qualunque siano i piani che i Marvel Studios potrebbero avere per il personaggio, devono ancora essere rivelati a Brown.

L’attore ha anche notato che, essendo apparso in The Mandalorian, deve ancora essere contattato per il ritorno in quella serie o per un altro progetto nella galassia molto, molto lontana.