Clancy Brown sarà con Mel Gibson nel cast del thriller Waldo

Secondo Deadline, anche Clancy Brown (Daredevil, SpongeBob SquarePants) sarà nel cast di Waldo, thriller diretto da Tim Kirby e basato sul romanzo di Howard Gould Last Looks.

Clancy Brown si aggiunge così a Mel Gibson e Charlie Hunnam, a Eliza Gonzalez e Dominic Monaghan. Il film racconta la storia di Charlie Waldo (Hunnam), ex detective della polizia di Los Angeles che conduce una vita tranquilla e minimalista nei boschi. Tutto cambia, però, quando riprende a lavorare come investigatore privato per indagare sull’omicidio della moglie di un’eccentrica star della tv.

Per Mel Gibson si tratta di un progetto che si aggiunge ai tanti attualmente in cantiere. Prossimamente infatti sarà nel thriller d’azione Boss Level insieme ad Annabelle Wallis e Frank Grillo, reciterà in un thriller accanto a Colin Farrell e dovrebbe dirigere e co-sceneggiare un remake de Il mucchio selvaggio. Inoltre sta sviluppando un sequel della Passione di Cristo con Jim Caviezel, oltre che un film drammatico ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Hunnam invece ha recitato recentemente in Triple Frontier di Netflix (qui la nostra recensione) al fianco di Ben Affleck (Justice League) e Oscar Isaac (Star Wars: The Rise of Skywalker), e ha da poco terminato le riprese di The True History of the Kelly Gang. Il regista, Tim Kirby, è noto per aver diretto alcuni episodi di Veep e il pilota di Fleabag.