Clamoroso: Warner Bros Discovery e Paramount verso la fusione, iniziati i colloqui!

In quella che potrebbe risultare come la manovra finanziaria più imponente degli ultimi anni, secondo quanto riferito in queste ore a seguito di un recente incontro tra le parti Warner Bros. Discovery starebbe valutando una fusione con Paramount Global.

Come segnalato da Axios, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav ha incontrato martedì il capo della Paramount Global Bob Bakish per discutere le opzioni per una potenziale fusione dei due giganti dell'industria cinematografica: l'incontro sarebbe avvenuto presso la sede della Paramount a New York City, a Times Square, e sebbene finora non sia emerso alcun dettaglio ufficiale, la prospettiva di un consolidamento di entrambe le società avrebbe enormi implicazioni per l’industria cinematografica a seguito di fusioni simili tra società come Disney e 20th Century Fox.

Secondo le voci, entrambe le società avrebbero discusso di come una fusione potrebbe aiutare a consolidare i due marchi, soprattutto nel regno dello streaming di film online con i rispettivi servizi, Paramount Plus e Max (ex HBO Max). Nessuna delle due parti ha confermato quale società acquisirà l'altra al momento della stesura di questo articolo, sebbene il valore di mercato della Paramount sia quasi un terzo di quello della Warner, alimentando la speculazione secondo cui la Warner Bros. acquisterebbe la Paramount a titolo definitivo.

Ora come ora, gli esperti finanziari prevedono che una potenziale fusione delle due società potrebbe influenzare ulteriori acquisizioni da parte di concorrenti, come Disney e Netflix, che hanno già partnership esistenti con diversi rivali. Nel frattempo, tuttavia, la Warner Bros. starebbe discutendo con banchieri e dirigenti finanziari le prospettive per rendere la fusione una realtà, quindi maggiori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Se l'affare dovesse andare in porto, sarebbe lo scossone più importante all'industria del cinema dopo l'acquisizione di MGM da parte di Amazon di qualche tempo fa.