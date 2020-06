Clamoroso: Tom Cruise nel cast di Red Notice con The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds?

Tramite un report esclusivo pubblicato pochi minuti fa, il sito The Illuminerdi segnala che Netflix avrebbe iniziato le trattative per coinvolgere Tom Cruise in Red Notice, prossimo blockbuster della compagnia che già include nel cast Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Diretto dal regista di Skyscraper Rawson Marshall Thurber, il film doveva essere distribuito nelle sale il prossimo novembre, ma a causa del coronavirus la produzione è stata messa in stasi e adesso il blockbuster dovrebbe debuttare nel corso del 2021.

Secondo il report la parte offerta alla star di Mission: Impossible sarebbe quella di un cameo, che però sarà anche il trampolino di lancio per riproporre lo stesso personaggio in una parte molto più significativa nel sequel che arriverà prossimamente. Il sito osserva anche che "qualora le trattative non dovessero andare in porto, la produzione andrà alla ricerca di una star di risonanza simile a quella di Cruise." Un elenco che, ci permettiamo di aggiungere, sarebbe a dir poco esiguo.

Voi cosa ne pensate? Come lo vedreste un cast composto da Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds e Tom Cruise? In effetti sarebbe in linea con la definizione di film più costoso della storia di Netflix con la quale lo ha pubblicizzato The Rock, non credete? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Thriller d'azione internazionale, Red Notice vede The Rock interpretare un agente dell'Interpol incaricato di catturare la ladra d'arte più ricercata del mondo (Gadot), alleata del personaggio di Reynolds, a sua volta descritto come "il più grande truffatore del mondo".