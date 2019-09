Clamoroso successo al botteghino per il documentario su Chiara Ferragni

L'attesa che si è creata attorno al documentario Chiara Ferragni - Unposted, presentato allo scorso Festival di Venezia, è indice di quanto tutto ciò che tocchi la celebre imprenditrice diventi oro: era infatti prevedibile che una folla di fan e curiosi si sarebbe fiondata in sala durante i tre giorni di proiezione-evento.

Neanche la stessa Ferragni, probabilmente, si sarebbe però aspettata un'affluenza di queste proporzioni: le 393 sale cinematografiche che avevano inserito il film nella loro programmazione hanno infatti registrato più di 160.000 biglietti staccati tra il 17 e il 19 settembre, giorni designati per la proiezione di Unposted.

Con un incasso pari a 1.601.499 euro, dunque, il documentario sulla vita della ragazza nata fashion blogger e diventata imprenditrice a tutto tondo si afferma come un successo incredibile, soprattutto considerata l'appartenenza a un genere solitamente piuttosto lontano da numeri di questo tipo.

La straordinaria media copie mantenuta (1.300 euro il primo giorno di programmazione, 1508 durante la giornata del 19 settembre) attesta la capacità di Chiara Ferragni di catalizzare l'attenzione di qualunque sia il mezzo interessato, dai social network alla televisione fino al grande schermo.

Un successo, quello di Chiara Ferragni - Unposted, che è ovviamente stato commentato in maniera entusiasta dalla produzione, che si è detta fiduciosa che l'evento possa trasformarsi in una vetrina capace di attirare le nuove generazioni in sala e di aumentare la popolarità di un genere, quello del documentario, solitamente lontano dal mainstream.