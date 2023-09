Clamoroso passo indietro di Rupert Murdoch: non è più il presidente di Fox!

Grande svolta nell'industria dell'intrattenimento: alla veneranda età di 92 anni, Rupert Murdoch, lo storico presidente di Fox, ha appena annunciato che lascerà la propria carica. A ereditare la posizione sarà il figlio maggiore, Lachlan Murdoch.

"A nome dei consigli di amministrazione di Fox e News Corp., dei dirigenti e degli azionisti che hanno tratto vantaggi dal loro duro lavoro, non posso non congratularmi con mio padre per i suoi sbalorditivi 70 anni di carriera" scrive Lachlan in un comunicato. "Lo ringraziamo per la sua visione, la sua capacità di anticipare il cambiamento, la ferrea disciplina e l'eredità che lascia alle aziende da lui fondate, così come a tutte le persone che ha influenzato. Siamo grati che lui ricopra ora il ruolo di presidente emerito, con la certezza che continuerà a fornire i suoi preziosi consigli a entrambe le società".

Keith Rupert Dylan Murdoch, infatti, viene ricordato non soltanto per la sua carriera in Fox, ma anche per aver fondato la News Corp. Forbes, il conglomerato economico specializzato nei mezzi di comunicazione con un patrimonio stimato di ben 22 miliardi di dollari. Ecco perché l'imprenditore – ma anche editore e produttore televisivo – rientra tra i cento uomini più ricchi del mondo. Era l'ottobre 2018 quando Rupert Murdoch salutò Sky.

"Rupert Murdoch ha creato questo progetto e molto altro, negli Stati Uniti e in tutto il mondo" ha continuato Bill Hemmer, co-conduttore di America's Newsroom. "Il lavoro della sua vita lascia un'impronta indelebile nell'industria mediatica globale, mentre i suoi contributi rimangono innumerevoli e a dir poco eccezionali. Lo ringraziamo per averci permesso di farne parte".

Infine, una piccola curiosità per ricordare la sua prestigiosa figura: sapevate che Rupert Murdoch era un grande fan dell'iPhone 6?