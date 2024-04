Clamoroso: Netflix cancella Aurora, nuovo film della regista premio Oscar Kathryn Bigelow

C'era grande attesa per Aurora, il film che avrebbe dovuto segnare il ritorno alla regia dell'acclamata regista premio Oscar Kathryn Bigelow dopo Detroit del 2017, eppure i fan sono destinati a rimanere con in mano solo un pugno di mosche.

Il New York Times ha infatti rivelato che in questi giorni Netflix ha deciso di cancellare Aurora di Kathryn Bigelow, le cui riprese erano previste per quest'anno: il magazine segnala che la regista aveva già abbandonato il progetto “qualche mese fa”, in concomitanza con la promozione del produttore Dan Lin a capo della sezione cinematografica di Netflix. Il suo mandato inizia con un brutto colpo per i fan dell'autrice, e sembra confermare le voci secondo cui la nuova strategia dell'azienda è realizzare “film più incentrati sul gusto del pubblico e meno sugli autori”: la notizia, tra l'altro, arriva solo una settimana dopo che David Lynch ha rivelato che Netflix ha rifiutato una proposta per il suo prossimo film.

Dopo anni trascorsi a finanziare progetti di spessore per artisti del calibro di Martin Scorsese, Joel e Ethan Coen, Alfonso Cuaron, Alejandro Inarritu, Jane Campion, Bradley Cooper, Steven Soderbergh e Bong Joon Ho, Andrew Dominik e molti altri (che siano stati dei film più o meno belli non importa, il punto è comunque averli realizzati), il gigante dello streaming ha deciso di cambiare definitivamente rotta?

A questo punto bisognerà tenere le dita incrociate per il nuovo film di David Fincher, che dovrebbe essere un remake di un cult di Hitchcock.

Su Nausicaa Della Valle Del Vento (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.