Clamoroso, Marvel Studios annuncia il Musical di Capodanno! Conterrà info sui nuovi film

Il titolo dell'articolo può sembrare un'esagerazione o anticipare una verità gonfiata, ma vi promettiamo che è tutto vero: i Marvel Studios hanno annunciato un musical di capodanno in arrivo il 31 dicembre prossimo che conterrà alcune preview sui nuovi film in arrivo nel 2021.

Questo misterioso evento musicale, che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in persona ha ufficialmente promosso nel post che trovate in calce all'articolo, andrà in onda durante il concerto di Capodanno dei Bilibili organizzato per il giovane pubblico della Cina.

La Cina è il mercato più grande del mondo per quanto riguarda gli incassi, quest'anno ha superato quello degli Stati Uniti a causa della pandemia, e negli anni la Marvel è stata a dir poco fondamentale nell'accrescerne la popolarità per i blockbuster hollywoodiani. Considerando poi che nel 2021 i Marvel Studios lanceranno l'atteso Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che presenterà il primo supereroe cinese, diventa chiara la mossa di Feige con questo fantomatico musical. Ecco cosa ha detto il presidente della casa di produzione:

"Ciao a tutti i fan della Marvel in Cina, sono Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Il 2020 è stato un anno insolito per tutti noi, ma insieme abbiamo mantenuto viva la speranza di fronte a sfide senza precedenti e non abbiamo mai smesso di raccontare storie di eroi. Il prossimo anno, Marvel Studios continuerà a portare storie sul grande schermo, tra cui Vedova Nera, Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, così come Eterni, dando il benvenuto a una nuova era nell'universo cinematografico Marvel. Ma prima ci sarà anche uno spettacolo musicale di Capodanno a tema Marvel per dare il benvenuto al nuovo anno. Sintonizzati sul galà di Capodanno dei Bilibili il 31 dicembre per dare un'occhiata a ciò che arriverà nel 2021."

La speranza adesso è che i Marvel Studios rendano disponibile lo show anche per il pubblico occidentale, magari tramite i propri canali social. Secondo alcuni rumor che hanno già preso ad invadere la rete, infatti, lo show godrà della partecipazione di alcune star del franchise.

Per altre letture: