Clamoroso, Margot Robbie nuova protagonista di Pirati dei Caraibi!

Donna in mare, donna in mare! Più precisamente, su un veliero di pirati... Margot Robbie sarà infatti la protagonista di un nuovo film di Pirati dei Caraibi.

Sapevamo ormai da tempo come Disney avesse in mente di rivoluzionare la popolare saga cinematografica con protagonisti Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knigthley, e sapevamo anche che il tentativo di dargli nuova linfa tramite l'introduzione della nuova generazione ne La Vendetta di Salazar (ovvero i personaggi Brenton Thwaites e Kaya Scodelario) non avesse dato i frutti sperati.

Così si era iniziato a parlare di un reboot al femminile (si faceva anche il nome di Karen Gillan) con sceneggiatori Craig Mazin e Ted Elliot, di cui però non avevamo più notizie da un po'.

Ora invece sembrerebbe che, in un progetto dissociato dal reboot, ci tiene a specificare THR, e che non sarà uno spin-off degli altri cinque film già usciti, Margot Robbie sarà la protagonista di una storia originale con nuovi personaggi.

La pellicola sarà scritta dalla sceneggiatrice di Birds of Prey, Christina Hodson, e sarà prodotta dal produttore storico della saga piratesca, Jerry Bruckeheimer.

Non abbiamo altri dettagli sulla trama, ma attendiamo nuovi sviluppi in merito.

E voi, che ne pensate di questo annuncio? Fateci sapere nei commenti.