CLAMOROSO: i D'Innocenzo annunciano un nuovo film per il 2021, ci sarà Miriam Leone?

Dopo il grande successo del loro secondo film Favolacce e a pochi minuti dalla scelta del film italiano che andrà agli Oscar 2021, i fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo hanno annunciato totalmente a sorpresa il loro prossimo lungometraggio.

Al debutto con La Terra dell'Abbastanza e il secondo lungometraggio Favolacce, come potete vedere nel post in calce all'articolo, seguirà il misterioso America Latina, appena annunciato sulla pagina Instagramdi Fabio D'Innocenzo.

Non si sa ancora assolutamente nulla del progetto, se non che uscirà al cinema e nel 2021 come ribadito nel post dal co-regista, ma il like di Miriam Leone fa già discutere i fan: che l'attrice di Catania, che molto presto vedremo in Diabolik dei Manetti Bros. nei panni di Eva Kant, abbia un ruolo nel film dei D'Innocenzo? O si tratta solo di un like da 'cortesia' professionale? Impossibile dirlo al momento, ma le speculazioni possono ufficialmente iniziare.

In pochi anni i fratelli D'Innocenzo sono schizzati in cima alla lista della popolarità della scena cinematografica italiana, con un 2018 d'oro che li ha presentati alla critica e al pubblico come sceneggiatori di Dogman di Matteo Garrone e come registi già formatissimi con La Terra dell'Abbastanza, che tanto si rifa al cinema del regista di Gomorra e Pinocchio. Nella loro brevissima carriera hanno già vinto un Nastro d'Argento come migliori registi esordienti e quello per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino 2020 per il copione di Favolacce.