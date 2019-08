Clamoroso dietrofront: Harry Styles rifiuta il ruolo del principe Eric!

Sembra una brutta storia di calciomercato, una di quelle in cui la squadra è a un passo dall'acquisto del calciatore prima che un dettaglio faccia saltare tutto all'ultimo secondo: la squadra però in questo caso è la Disney e il calciatore in questione la popstar Harry Styles.

Solo poche ore fa vi stavamo infatti riportando, insieme a una miriade di siti e testate di tutto il mondo, la notizia che dava ormai per certo l'ingaggio dell'ex-leader degli One Direction nel ruolo del principe Eric per il prossimo live action del Classico Disney La Sirenetta.

I dubbi cominciavano però a salire man mano che le suddette testate cominciavano a correggere il tiro, modificando articoli e tweet ed utilizzando un più cauto condizionale, in attesa della conferma diretta di Disney. Conferma che non è mai arrivata, tutt'altro: secondo le ultime indiscrezioni trapelate sembra che sia stato il cantante stesso a declinare la proposta.

Non è chiaro cos'abbia spinto Styles a fare dietrofront: sembra tra l'altro che il già protagonista di Dunkirk sia sinceramente interessato al progetto del remake così come alla produzione Disney in generale, ma pare che qualcosa di ancora non ben definito l'abbia spinto a dire "no, grazie".

Non ci sono ancora conferme né smentite, invece, per quanto riguarda la scritturazione di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula: l'attrice, che resta ad oggi il nome più quotato per la parte, non si è ancora voluta sbilanciare sulla questione.