Una clamorosa fan-art immagina Karen Gillan nei panni di Batgirl

Nei giorni scorsi la star del Marvel Cinematic Universe Karen Gillan ha dichiarato di voler interpretare Batgirl in un film da lei diretto, e ovviamente il popolo di Instagram l'ha subito accontentata.

Come al solito potete visionare la fan-art in calce all'articolo, insieme alle dichiarazioni della scrittrice del personaggio Gail Simone, che ha sponsorizzato la Gillan sui social.

Negli scorsi mesi ci sono state molte speculazioni da parte dei fan su chi interpreterà Barbara Gordon nel prossimo film di Batgirl, e il nome di Gillan è tutt'altro che il primo ad emergere come suggerimento. La star della serie Star Wars Daisy Ridley è stata anche menzionata più volte, e all'epoca ebbe la sua buona dose di fan-art dedicate. Chiunque avrà la parte, finirà col diventare la terza persona a vestire i panni di Barbara Gordon sul grande schermo, dopo Alicia Silverstone in Batman & Robin e Hannah Gunn in The Dark Knight - sebbene fosse solo una bambina.

Non si sa ancora molto sullo stato del progetto DC Films e Warner Bros., con Christina Hodson assunta per scrivere la sceneggiatura dopo aver firmato quella di Birds of Prey, film nel quale inizialmente sarebbe dovuta apparire anche Batgirl.

La data di uscita del cinecomic con Margot Robbie uscirà il 6 febbraio in Italia.