Claire Foy, la star di The Crown protagonista del film The Pisces

Claire Foy è ufficialmente entrata nel cast del film The Pisces, basato sull'omonimo romanzo acclamato dalla critica di Melissa Broder. L'autrice ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura insieme alla regia Gillian Robespierre e Anne Carey. La star di The Crown sarà la protagonista del film nel ruolo di una studentessa, Lucy.

The Pisces racconta la storia di una ragazza impegnata nel suo dottorato di ricerca e afflitta dal blocco dello scrittore e da un'ossessione romantica: Lucy è attratta da un tritone. La storia di The Pisces approfondirà temi quali piacere, possessione, fantasia, realtà e le modalità con cui le donne scelgono l'uomo della propria vita.



Il romanzo è stato pubblicato nel 2018 da Hogarth Press negli Stati Uniti e Bloomsbury Publishing nel Regno Unito.

Claire Foy ha terminato le riprese di My Son, al fianco di James McAvoy, diretto da Christian Caron. Prossimamente la vedremo in Louis Wan, firmato da Will Sharpe e con protagonista Benedict Cumberbatch.

Foy è nota in tutto il mondo per il ruolo della giovane regina Elisabetta II nell'acclamata serie tv Netflix, The Crown, ruolo grazie al quale ha ottenuto diversi riconoscimenti.

L'attrice ha lavorato anche in titoli come Millennium - Quello che non uccide, First Man - Il primo uomo di Damien Chazelle, al fianco di Ryan Gosling, e Unsane di Steven Soderbergh.



Scoprite su Everyeye la recensione di The Crown 4 e la recensione di First Man - Il primo uomo.