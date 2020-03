Claire Foy e Sophia Loren scelte da Netflix come testimonial della Festa della Donna

Sophia Loren, Claire Foy, Salma Hayek, Millie Bobby Brown e altre 50 donne del mondo del cinema hanno partecipato alla creazione di una nuova categoria per serie tv e cinema che Netflix inaugurerà in occasione della Festa della Donna.

In collaborazione con UN Women, il servizio di streaming on demand ha lanciato in queste ore la categoria “Why She Watched”, composta da film e serie tv che presentano donne sia davanti che dietro la cinepresa e mirano a ispirare la prossima generazione di spettatrici. Ognuna delle 55 donne che hanno partecipato alla collezione ha selezionato un film o uno spettacolo che ha dato forma alla propria carriera, significato qualcosa per la persona che è diventata oggi, o che ha contribuito a promuovere la causa dei diritti delle donne.

Ad esempio, la star di Tutte Le Volte Che Ho Detto Ti Amo Lana Condor ha selezionato la serie Netflix, Grace and Frankie, la star di Roma Yalitza Aparicio ha selezionato il documentario Knock Down the House, e Sophia Loren ha selezionato The Crown.

“Ci vuole resilienza e coraggio per essere se stessi. La capacità di resistere a ciò che la società si aspetta da te senza mai essere vittima delle aspettative degli altri e avere il coraggio di non sacrificare chi sei. Questa serie mi ha lasciato una forte impressione perché tratta di questi temi", ha detto la Loren a proposito di The Crown".

"Ho scelto Grace & Frankie perché sostiene l'idea che le donne possano essere imprenditrici vivaci e attive a prescindere dall'età" ha affermato invece la Condor. Tra gli altri titoli selezionati per la nuova categoria citiamo anche Miss Americana, Frances Ha, Julie & Julia, Young Adult e la commedia Nanette di Hannah Gadsby.

Qui sotto la lista di tutte le donne che hanno partecipato alla selezione: