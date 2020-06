Claire Foy, ecco il folle film in cui rivedremo la magnifica star di The Crown e First Man

The Wrap segnala che la pluripremiata attrice Claire Foy, star inglese divenuta famosa per la serie Netflix The Crown e i ruoli in First Man e Millennium: Quello che non uccide, sarà la protagonista del nuovo film Dust.

Il film sarà realizzato dal produttore di Winter's Bone Alix Madigan, coi diritti di distribuzione messi all'asta questa settimana al Virtual Marketplace di Cannes. Will Joines e Karrie Crouse, che in precedenza avevano collaborato al cortometraggio Propagation, sono stati scelti per la regia del progetto, basato su una sceneggiatura scritta dalla Crouse e descritta come un horror psicologico.

In Dust, ambientato nell'Oklahoma degli anni '30, la Foy rimarrà intrappolata da fortissime tempeste di polvere sempre più orribili: la star interpreterà una giovane madre perseguitata dal proprio passato che, bloccata in casa, si convince che una presenza misteriosa stia minacciando la sua famiglia. Lucas Joaquin di Secret Engine sta producendo il film insieme alla Mad Dog Films di Madigan.

Vincitrice di un Premio Emmy, due Screen Actors Guild Awards e un Golden Globe, tutti in qualità di miglior attrice protagonista in una serie tv drammatica, la Foy è stata vista al cinema l'ultima volta nel 2018 con ben tre film: i succitati Millennium e First Man e anche il thriller psicologico Unsane di Steven Soderbergh. Prossimamente la vedremo anche in Louis Wain di Will Sharpe, un film biografico sull'artista inglese del 19esimo secolo che sarà interpretato da Benedict Cumberbatch.



Inoltre, lavorerà di nuovo insieme a Matt Smith per la piece Lungs.