Claire Danes rifiutò il ruolo di Rose in Titanic, ma oggi non è pentita

Al di là del doppio record ai Premi Oscar per il maggior numero di nomination (14) e delle vittorie (11), Titanic è riconosciuto come uno più iconici film di tutti i tempi, con le star Leonardo DiCaprio e Kate Winslet per sempre associate alle immagini partorite da James Cameron.

Ma non tutti sanno che, all'epoca, il ruolo di Rose fu vicinissimo ad essere assegnato a Claire Danes. Di recente l'attrice ne ha parlato durante un'intervista con Dax Shepard sul suo podcast Armchair Expert, e ha rivelato di non essere mai stata interessata a realizzare il film perché aveva appena fatto Romeo + Giulietta.

La Danes ha rivelato: "Penso di aver avuto il ruolo in tasca, non ne sono del tutto sicura. I produttori erano fortemente interessati, ma onestamente avevo appena fatto questa epopea romantica con Leo a Città del Messico, cioè dove avrebbero girato anche Titanic, e non avevo proprio voglia".

E' chiaro il perché, dopo il successo di Romeo + Giulietta, i produttori di Titanic volessero riunire la coppia Danes + DiCaprio, e a questo proposito l'attrice ha aggiunto: "Leo e io avevamo lo stesso manager in quel periodo, ed eravamo lì nel suo ufficio ... Leo aveva questa cabriolet rossa, e ricordo che ad un certo punto lo vidi guidarla in cerchio nel parcheggio. Sapevo che stava lottando con la decisione di fare quel film o meno, e ad un certo punto mi ha guardato e ha detto: 'Io lo faccio. Ho deciso.' Potevo vedere che non ne era sicuro, ma era tipo: 'Fanculo, devo fare questa cosa'. Ma io non ho cambiato idea."

L'attrice ha dei rimpianti? A quanto pare nessuno: "Non volevo farlo, e ho zero rimpianti. Ero molto decisa, non ho avuto nessun conflitto. E anche col senno di poi, penso che mi avrebbe spinto verso un livello di fama che non so se sarei riuscita a sostenere."

