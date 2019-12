Claes Bang entra nel cast di The Northman, il nuovo film di Robert Eggers

Claes Bang, star di The Square, è entrato ufficialmente nel cast di The Northman, pellicola scritta e diretta da Robert Eggers. Bang reciterà al fianco di altri celebri interpreti come Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe, nella storia di una vendetta vichinga ambientata in Islanda nel X secolo.

Il poeta e romanziere Sjon ha scritto la sceneggiatura insieme a Robert Eggers, noto per aver diretto recentemente The Lighthouse con Robert Pattinson e Willem Dafoe, co-finanziato da New Regency, proprio come The Northman.

Claes Bang è noto per il ruolo di Christian, il curatore di un museo nel film The Square, diretto da Ruben Östlund, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2017.



Negli ultimi anni Claes Bang ha recitato in film come Millennium - Quello che non uccide, diretto da Fede Alvarez, e The Burnt Orange Heresy, per la regia dell'italiano Giuseppe Capotondi.

Sul piccolo schermo Claes Bang ha recitato in sette episodi della serie tv The Affair - Una relazione pericolosa.

Grazie al suo ruolo in The Square ha vinto il premio come miglior attore agli European Film Awards. Ora un nuovo progetto importante: Willem Dafoe e Alexander Skarsgård nel cast di The Northman sono un indizio importante sull'ambizione del film, così come la presenza di Nicole Kidman.

Claes Bang sarà il Conte Dracula in un serial Netflix per la BBC.