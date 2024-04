Civil War, scoprite perché le scene di guerra sono così incredibilmente realistiche

Civil War uscirà al cinema in Italia questa settimana, distribuito da 01 Distribution: nell'attesa, scoprite quali sono state le fonti di ispirazione per il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland.

In una nuova intervista con CBR, l'autore ha commentato le scene di guerra di Civil War e ha rivelato che il suo obiettivo è stato quello di evitare ogni stereotipo del genere war-movie, preferendo un approccio più realistico rispetto a ciò che si vede solitamente in questo tipo di film: per farlo, si è letteralmente circondato di veri veterani di vere guerre sul set, che hanno contribuito a rendere più realistiche e meno cinematografiche le scene di guerra.

"Il punto di partenza è stata la decisione di prendere spunto per suono, immagini, azione, sequenza di eventi, comportamento dei soldati e cose del genere, non tanto dal cinema quanto da filmati di notizie, documentari e anche da esperienze vissute" ha detto Garland parlando dell'ispirazione dietro le scene di battaglia. "Quindi, in questo senso, il supervisore militare del film era un vero veterano. Molte delle persone che hanno lavorato al film erano veterani, e hanno avuto molta - non so quale sia la parola giusta - libertà, incoraggiamento da parte mia? Insomma, è stato chiesto loro di mettere in scena questi momenti nel modo più accurato possibile, e dimenticare il modo in cui normalmente li presenterebbe il cinema: dovevano mostrarmi ciò che ritenevano corretto in base alla loro esperienza, senza tenere conto di cosa hanno visto nei film."

