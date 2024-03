Civil War, le riprese sono state un trauma per Kirsten Dunst: scoprite perchè

Mentre chi ha potuto assistere all'anteprima di Civil War grida al capolavoro, le testimonianze di chi era presente sul set del nuovo film di Alex Garland pongono l'accento sul forte realismo che ha guidato il regista nella realizzazione dell'atteso lungometraggio.

Kirsten Dunst interpreta la protagonista del film: Lee è una foto-reporter che da New York tenta di raggiungere Washington DC insieme ad altri colleghi. Nel corso del viaggio, i personaggi assisteranno alla devastazione di un intero paese: Civil War è infatti ambientato in un futuro prossimo e descrive l'ipotetica escalation di una nuova guerra civile negli Stati Uniti.

L'attrice, che aveva già parlato dello stress-post traumatico sperimentato dopo le riprese del film, è tornata sull'argomento in una recente intervista a Total Film: "Abbiamo girato più o meno in senso cronologico, quindi le ultime due settimane sono state tutte all'insegna di colpi d'arma da fuoco ed esplosioni. È stato davvero intenso".

Dunst ha poi aggiunto: "Voglio dire, per lo più posso lasciare tutto questo sul set. Ma tornare alla vita normale dopo tutto questo è stato un po' traumatico. Ho a che fare con questo stato d'animo per due settimane buone". Nel cast, oltre a lei, anche Stephen McKinley Henderson e Wagner Moura nel ruolo dei giornalisti esperti Sammy e Joel, e Cailee Spaeny nel ruolo dell'aspirante fotografa di guerra Jessie. Anche gli altri membri del cast hanno posto l'accento sul particolare realismo della messa in scena. Dopo avervi lasciato al trailer ufficiale di Civil War, vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il 18 aprile 2024.

