Civil War, partenza esplosiva: il film A24 conquista il box office USA

Dopo gli incassi delle anteprime di Civil War, per il film di Alex Garland e A24 è stato un primo venerdì molto inteso al box office nord-americano, con un'ottima partenza per l'intero weekend.

In queste ore infatti sono usciti i dati ufficiali degli incassi che il film d'azione distopico ha portato a casa nel suo primo giorno di programmazione ufficiale, ovvero venerdì 12, durante il quale ha guadagnato l'enorme cifra di 10,8 milioni di dollari e ora punta ad un'apertura sul primo fine settimana migliore del previsto, con oltre 25 milioni di dollari in Nord America: inoltre, in base all'andamento degli altri film in programmazione, il film si posizionerà facilmente al primo posto.

Il film, che vanta un budget da 50 milioni di dollari, segna un grande passo in avanti per la famosa casa di produzione indipendente A24, che con questo progetto va a bussare alla porta dei blockbuster: non a caso, Civil War è il film più costoso mai prodotto finora dalla A24, che monitora con apprensione il risultato al box office. Gli spettatori hanno assegnato al film solo un B- nel portale CinemaScore, mentre i giudizi PostTrack sono stati misti.

Civil War uscirà in Italia il 18 aprile. La storia, lo ricordiamo, segue una fotoreporter in tempo di guerra (Kirsten Dunst) e i suoi colleghi mentre attraversano gli Stati Uniti d'America dilaniati da una nuova guerra civile (Nick Offerman).

Su Principessa Mononoke (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.