Civil War da record: tutti i primati stabiliti dal film A24 al box office

La partenza esplosiva di Civil War al box office statunitense si è confermata da record assoluto per la A24, grazie ai numeri ufficiali del botteghino condivisi in queste ore.

Il thriller distopico scritto e diretto da Alex Garland ha infatti esordio al box office statunitense con un totale di 25,7 milioni di dollari nel suo primo week-end di programmazione suo debutto, posizionandosi immediatamente al primo posto della classifica: si tratta non solo dell'esordio più alto in termini di incasso per la casa di produzione e distribuzione, ma anche della prima volta in assoluto che un film A24 guida le classifiche del Nord America. Inoltre, come se non bastasse, quello di Civil War è anche il più grande esordio dell’anno per un film valutato rated-R.

Da notare anche che Civil War ha superato le aspettative degli analisti, dato che inizialmente il monitoraggio aveva previsto un esordio compreso tra i 15 e i 20 milioni di dollari (che sarebbe stato ugualmente da record per la A24, detenuto da Hereditary del 2018 e dal suo esordio con 13,6 milioni, che valse un debutto da quarto posto in classifica). Secondo lo studio, Civil War ha sovraperformato in mercati come Los Angeles ed El Paso, in Texas (forse non a caso, dato che questi due stati sono tra i principali protagonisti della 'guerra civile' al centro del film).

