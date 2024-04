Civil War punta ad uno storico secondo primo posto consecutivo? L'horror Abigail rischia

Mentre ci si chiede se il prossimo film di Alex Garland Warfare sarà uno spin-off di Civil War, la più recente fatica dell'autore di Annientamento e Ex Machina sta lottando al box office per ottenere uno storico secondo primo posto consecutivo in classifica dei migliori incassi del week-end.

Contrariamente a quanto anticipato dalle prime analisi del box office del nuovo weekend di aprile 2024, infatti, i nuovi dati sembrerebbero ora indicare che Civil War rimarrà al primo posto in classifica anche nel suo secondo week-end di programmazione: sarebbe un risultato doppiamente storico per il film di Alex Garland, che la scorsa settimana era già diventato il primo film A24 ad esordire al primo posto in classifica e che di conseguenza diventerebbe anche il primo a farlo 'back-to-back', ovvero rimanere in testa al box office per due week-end consecutivi.

Le nuove stime infatti parlano di un incasso di altri 11 milioni di dollari per Civil War, che porterebbe così il suo totale domestico a oltre 44 milioni: gli stessi numeri che gli analisti avevano previsto nei giorni scorsi, con la differenza però che il nuovo horror Universal Abigail, per il quale era previsto un esordio di circa 15 milioni, ha rallentato fortemente negli incassi di venerdì 19 aprile e adesso dovrebbe concludere il suo primo week-end domestico intorno ai 10 milioni di dollari. I numeri di entrambi i film potrebbero cambiare, ovviamente, ma questo ribaltamento adesso dà per favorito Civil War, vicinissimo ad uno storico record per la A24.

La top5 USA sarà completata da Godzilla x Kong: The New Empire di Warner Bros. e Legendary, che rimane una forza da non sottovalutare nel suo quarto fine settimana e che si prevede che arriverà al terzo posto con oltre 9 milioni di dollari (per un totale di 170 milioni di dollari a livello nazionale), da The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie al quarto posto con un’apertura intorno agli 8,8 milioni di dollari e infine dall'anime Spy × Family Code: White, al quinto posto con 4.5 milioni.

