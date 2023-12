Civil War, il poster del nuovo film di Alex Garland annuncia l'arrivo del trailer!

Il profilo Twitter/X di A24 (che ha prodotto film come Pearl, Everything Everywhere All at Once e Beau ha paura) ha appena condiviso il poster ufficiale di Civil War, l'attesissima pellicola di Alex Garland. Così aggiunge nella descrizione: "Il trailer di Civil War di Alex Garland sarà pubblicato la settimana prossima".

Tuttavia, non viene specificato il giorno esatto in cui potremo assistere alla clip. L'immagine mostra un dettaglio della Statua della Libertà, nel quale, al posto della fiaccola, troviamo invece uomini armati e impegnati in un conflitto. In appena tre ore, il post ha ottenuto quasi 500.000 visualizzazioni. Potete trovarlo in calce a questa notizia.

Diretto da Garland, Civil War è stato annunciato nel gennaio 2022, per poi iniziare le riprese ad Atlanta il 15 marzo 2022. Nel cast, invece, figurano Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny – era il gennaio 2022 quando si ipotizzò il possibile coinvolgimento di Kristen Dunst in Civil War. Il debutto è atteso per la primavera 2024.

Eppure i progetti del regista non terminano qui: in una recente intervista, infatti, ha dichiarato di voler realizzare una serie TV come Devs, ma riguardante i "disordini civili". Ecco le sue parole: "C'è già della politica in Dredd e 28 Days Later, così come in Ex machina e Devs, ma principalmente sotto forma di deduzione. E gli spettatori che sono interessati o sintonizzati con la politica la capiranno nel migliore dei modi. Quindi... sì, sarà più espressamente politico".

Riuscirà a portare al termine il progetto? Per approfondire quello più recente, invece, ecco 5 curiosità su Men.