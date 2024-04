Civil War da oggi in Italia, ed è già polemica per le foto promozionali realizzate con AI

Oltre ai tanti record box office stabiliti da Civil War nel suo primo weekend di programmazione negli USA, il film A24 ora punta a rimanere in testa anche nel secondo fine settimana e il passaparola in questi giorni sarà alimentato anche da una nuova polemica appena scoppiata.

Le spettacolari 5 nuove immagini promozionali di Civil War che potete ammirare nel post ufficiale pubblicato da A24 su Instagram disponibile in calce all'articolo, e che mostrano scene post-apocalittiche nelle principali città degli Stati Uniti dilaniate dal conflitto immaginario al centro del film, sono generate da AI: nessuna di queste scene si trova effettivamente nel film, e la polemica intorno a questa trovata pubblicitaria è scoppiata perché alcuni si sono chiesti se la campagna di marketing non rischi di dare ai potenziali spettatori una falsa aspettativa su ciò che vedranno nel film.

"Niente di tutto questo accade nel film", ha scritto ad esempio un utente sul post Instagram di A24. “Non capisco questa campagna. State vendendo un film che non esiste ed è molto bizzarro. Amo A24 con tutto il cuore, ma sono così dannatamente confuso da questa mossa." L’altro potenziale problema è che, come detto, le immagini sono generate dall’intelligenza artificiale, una scelta quantomai ironica considerando che il primo film di Alex Garland, Ex Machina, era proprio incentrato sullo sfruttamento indiscriminato dell'AI. "Sapete bene, DANNAZIONE, cosa pensa la comunità cinematografica riguardo all'uso dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale", ha scritto un altro utente. “NESSUNO VUOLE QUESTA ROBA. Quanta mossa è stupida ed è stupido il tuo team di marketing che l'ha pensata."

In Italia Civil War esce oggi 18 aprile, distribuito da 01 Distribution. Per altri contenuti scoprite 5 segreti su Civil War e la sua realizzazione.

