Civil War, Kirsten Dunst ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico dopo le riprese

Civil War è il film A24 più costoso di sempre: diretto da Alex Garland, ci troviamo catapultati in un futuro prossimo nel bel mezzo di una feroce guerra civile che sta logorando gli Stati Uniti.

Una storia complessa che vede protagonista Kirsten Dunst nel ruolo di una fotoreporter che assiste al dolore di un intero Paese: il lavoro di Garland è stato così minuzioso e realistico che le scene belliche hanno non poco scombussolato l'attrice causandole importanti ripercussioni una volta terminate le riprese.

"Ho avuto un disturbo da stress post-traumatico per ben due settimane dopo - ha detto Dunst a Marie Claire - ricordo di essere tornata a casa, di aver pranzato e mi sentivo davvero vuota", le parole dell'attrice accompagnano anche un profondo racconto della sua esperienza: "ricordo di averli sentiti esercitarsi in un'esplosione - ha continuato l'attrice - eravamo nella roulotte del make up, che era molto lontana dal set, e tutta la roulotte tremava. Ci sono stati così tanti spari".

Per l'attrice non si tratta solo di finzione, ma anche di tutta la violenza che attraversa quotidianamente, nella realtà, gli Stati Uniti. Accanto a Dunst recitano anche Cailee Spaeny, Wagner Moura, Sonoya Mizuno, Stephen McKinley.

La pellicola post-apocalittica arriverà nei cinema italiani il prossimo 18 aprile. Nell'attesa godetevi il trailer di Civil War!