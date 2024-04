Civil War, Kirsten Dunst promette: 'Non è quello che pensate'

Dopo aver visto il trailer di Civil War, o semplicemente dopo aver appreso i dettagli sulla trama del nuovo film di Alex Garland, molti potenziali spettatori potrebbero rinunciare alla visione del film, visto il delicato momento storico in cui si appresta ad uscire.

Nel film, Kirsten Dunst interpreta la giornalista di guerra Lee, che dopo essersi occupata di numerosi conflitti in altre parti del mondo, si trova a svolgere il suo lavoro in un'America devastata dalla guerra civile. Quando il film si apre, il Paese è già diviso in numerose fazioni, mentre il Presidente (interpretato da Nick Offerman) tenta di mantenere il controllo sulla situazione. Nel corso del film, la protagonista e altri colleghi compiono un viaggio da New York a Washington DC, incontrando sul loro cammino un numero indefinito di atrocità: a più riprese, la stessa Kirsten Dunst ha parlato delle difficoltà vissute sul set di Civil War, un'opera guidata anche dalla volontà di Alex Garland di imprimere un forte realismo alle immagini mostrate sullo schermo.

Un aspetto che, comunque, non deve scoraggiare il pubblico. In una recente intervista a IndieWire, infatti, proprio Kirsten Dunst tenta di placare eventuali preoccupazioni e remore del pubblico: "Vedi, per me questo è l'esatto opposto dello scopo dell'opera. Dovreste vedere questo film. Nella realtà dei fatti non è quello che vi aspettate. Parla di quanto sia importante il giornalismo. Credo che una volta che sarà uscito, le persone si renderanno conto che questo film non prende in alcun modo una posizione dal punto di vista politico", ha spiegato l'attrice.

"È un blockbuster, ma è anche pieno di umanità e si concentra davvero sui giornalisti. Non è soltanto un film d'azione. Stai col fiato sospeso, ma in nome di un significato e di uno scopo", ha concluso Dunst. Ricordiamo che Civil War uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 aprile.

