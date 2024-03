Civil War, quanto incasserà il film di Alex Garland? Le previsioni fanno sognare A24

Quanto incasserà Civil War? Il nuovo film dell'acclamato regista Alex Garland sarà il più costoso di sempre per A24, dunque per il progetto sarà importante un ritorno economico importante.

Fortunatamente però, i primi dati degli analisti sembrano voler andare incontro al film di guerra fanta-politica, dato che stando alle stime Civil War dovrebbe debuttare con un incasso di 21-25 milioni, solo negli USA: sarebbe un enorme passo avanti rispetto all'esordio da 13,6 milioni di dollari del film horror Hereditary del 2018, che ancora oggi rappresenta il miglior esordio di sempre per un film dello studio e distributore indipendente.

La A24 si tiene, come spesso accade, più bassa, suggerendo un possibile esordio compreso nella forbice tra i 15 e i 20 milioni, ma come ci insegnano le regole del box office gli studi offrono sempre previsioni più basse rispetto a quelle più 'realistiche' degli analisti indipendenti. Ribadiamo come le aspettative intorno a Civil War siano molto alte soprattutto per la stessa A24, che sta cercando di affacciarsi sul mercato dei blockbuster dopo l'Oscar al miglior film vinto con Everything Everywhere all at once: il budget di Civil War è di circa 50 milioni, che sarà recuperato da un incasso globale di circa 100 milioni. Vi terremo aggiornati.

Civil War uscirà il 18 aprile in Italia, distribuito da 01 Distribution. Per altri contenuti vi segnaliamo che il prossimo film di Alex Garland sarà Warfare, altro film di guerra sempre firmato A24.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco Pt. 1 - (4 Bd) Ltd Booklet è uno dei più venduti di oggi.